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ЄС отримав докази щодо постачання Іраном балістичних ракет Росії

Фото: речник ЄС Петер Стано (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз отримав розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про постачання іранських балістичних ракет Росії", - сказав Стано.

Він також зазначив, що ЄС може ввести нові санкції проти Ірана, якщо таке постачання ракет буде підтверджено.

Що передувало

Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.

Україна закликала Іран припинити підтримувати російську армію і попередила, що у випадку підтвердження передачі ракет для двосторонніх відносин будуть "руйнівні наслідки".

Тим часом Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.

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