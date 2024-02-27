У Греції підрахували, скільки російських активів може отримати ЄС для допомоги Україні

За словами дипломата, це наближає ЄС до узгодження більш тонкого підходу до вилучення прибутків від російських державних та приватних активів для створення фонду допомоги Україні.

Він вважає, що цей процес може тривати впродовж кількох місяців. Ламбрідіс оцінює, що за допомогою такого механізму ЄС можна зібрати від 50 до 60 млрд євро.

"Хоч це й дрібниця, але це принаймні крок до того, щоб показати росіянам: подивіться, що ви накоїли", – додав Ламбрідіс.

Дипломат виступив проти рішення конфіскувати російські активи, адже це суперечить міжнародному праву і конфіскації західних активів у Росії. Однак він впевнений, що в разі конфлікту в міжнародних судах щодо використання російських активів, вони все ж таки виграють.