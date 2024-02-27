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У Греції підрахували, скільки російських активів може отримати ЄС для допомоги Україні

Фото: ЄС зможе розпоряджатися російськими активами для підтримки України (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Спеціальний представник Греції по Україні Спиридон Ламбрідіс заявив, що Європейський союз схвалить проєкт використання доходів від російських активів на своїй території та спрямує їх на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами дипломата, це наближає ЄС до узгодження більш тонкого підходу до вилучення прибутків від російських державних та приватних активів для створення фонду допомоги Україні.

Він вважає, що цей процес може тривати впродовж кількох місяців. Ламбрідіс оцінює, що за допомогою такого механізму ЄС можна зібрати від 50 до 60 млрд євро.

"Хоч це й дрібниця, але це принаймні крок до того, щоб показати росіянам: подивіться, що ви накоїли", – додав Ламбрідіс.

Дипломат виступив проти рішення конфіскувати російські активи, адже це суперечить міжнародному праву і конфіскації західних активів у Росії. Однак він впевнений, що в разі конфлікту в міжнародних судах щодо використання російських активів, вони все ж таки виграють. 

Нагадаємо, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення та 10-ї річниці протистояння українського народу агресії РФ, Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти.

Крім того, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк зазначила, що ми вимагаємо безумовного дотримання санкцій проти російської федерації з метою припинення її збройної агресії проти України, адже цей удар "дозволить зберегти життя людей та їхніх помешкань".

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