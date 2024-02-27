В Греции подсчитали, сколько российских активов может получить ЕС для помощи Украине

Специальный представитель Греции по Украине Спиридон Ламбридис заявил, что Европейский союз одобрит проект использования доходов от российских активов на своей территории и направит их в поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
По словам дипломата, это приближает ЕС к согласованию более тонкого подхода к изъятию доходов от российских государственных и частных активов для создания фонда помощи Украине.
Он считает, что этот процесс может длиться несколько месяцев. Ламбридис оценивает, что с помощью такого механизма ЕС можно собрать от 50 до 60 млрд евро.
"Хотя это и мелочь, но это по крайней мере шаг к тому, чтобы показать россиянам: посмотрите, что вы натворили", - добавил Ламбридис.
Дипломат выступил против решения конфисковать российские активы, ведь это противоречит международному праву и конфискации западных активов в России. Однако он уверен, что в случае конфликта в международных судах по использованию российских активов они все же выиграют.
Напомним, в канун второй годовщины полномасштабного российского вторжения и 10-й годовщины противостояния украинского народа агрессии РФ, Верховная Рада обратилась к международному сообществу.
Кроме того, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк отметила, что мы требуем безусловного соблюдения санкций против российской федерации с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, ведь этот удар "позволит сохранить жизнь людей и их жилищ".
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