Шуляк: Рада закликала партнерів посилити санкції на РФ та запровадити конфіскацію активів

Напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення та 10-ї річниці протистояння українського народу збройній агресії РФ, Верховна рада звернулася до міжнародної спільноти. За відповідну постанову проголосувало 309 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Верховна рада закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї до активної участі у реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського. Адже її реалізація - єдиний шлях до справжнього, сталого, надійного і справедливого миру", - зазначила Шуляк.

Нардеп додала, що у своєму зверненні парламент закликав світ консолідувати зусилля для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України.

"Це вкрай важливо для забезпечення відсічі збройній агресії російської федерації та наближення перемоги українського народу", - наголосила вона.

Вона також зазначила, що Україна сподівається на подальшу незмінну дипломатичну підтримку України та посилення політико-дипломатичного тиску на російське керівництво.

"Ми вимагаємо безумовного дотримання санкцій проти російської федерації з метою припинення її збройної агресії проти України. Посилення санкційного тиску та запровадження вторинних санкцій - це удар по військовій машині РФ, що дозволить зберегти життя людей та їхніх помешкань", - додала Шуляк.

Парламент також закликав прискорити розробку механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів для відбудови цивільних об’єктів, зруйнованих внаслідок агресії Російської Федерації.

"Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Сьогодні вже маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи мають стати основним ресурсом для нашого відновлення", - підсумувала Шуляк.