В ЕС отреагировали на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту

В Европейском союзе отреагировали на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, который соединяет аннексированный полуостров с материковой частью России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

Среди прочего, в Брюсселе это назвали еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного Крыма с Россией.

напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также напомнили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к пуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ. Поездом уже воспользовался президент РФ Владимир Путин.