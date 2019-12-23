У ЄС відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту

В Європейському союзі відреагували на запуск залізничного сполучення по Кримському мосту, який з'єднує анексований півострів з материковою частиною Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄС.

Серед іншого, в Брюсселі це назвали ще одним кроком до примусової інтеграції незаконно анексованого Криму з Росією.

нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також нагадали про нехтування Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Нагадаємо, 23 грудня Кримський міст оголосили готовим до пуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.