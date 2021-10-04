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В ЕС отреагировали на задержание Саакашвили после возвращения в Грузию, - журналист

Автор: Анна Полисученко

В Евросоюзе отреагировали на задержание Саакашвили после возвращения в Грузию. Это сообщил Рикард Йозвяк, корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста.

"После возвращения бывшего президента Грузии Саакашвили в Грузию и его последующего ареста ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и уважать верховенство права", - заявил журналист.

Он призвал уважать основные права и надлежащую юридическую процедуру с помощью прозрачных и справедливых судебных решений в соответствии с верховенством права, а также напомнил, что все стороны несут ответственность за усилия по деэскалации конфликта.

"Инклюзивный парламентский процесс, политическая стабильность и судебная власть, которая пользуется доверием граждан Грузии, являются предпосылками для углубления Грузией партнерства с ЕС в соответствии с ассоциацией", - добавил Рикард Йозвяк.

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Михаил Саакашвили