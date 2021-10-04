В ЄС відреагували на затримання Саакашвілі після повернення в Грузію, - журналіст

В Євросоюзі відреагували на затримання Саакашвілі після повернення в Грузію. Це повідомив Рікард Йозвяк, кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста.

"Після повернення колишнього президента Грузії Саакашвілі до Грузії та його подальшого арешту ЄС закликає владу та опозицію Грузії діяти стримано і поважати верховенство права", - заявив журналіст.

Він закликав поважати основні права та належну юридичну процедуру за допомогою прозорих та справедливих судових рішень відповідно до верховенства права, а також нагадав, що усі сторони несуть відповідальність за зусилля з деескалації конфлікту.

"Інклюзивний парламентський процес, політична стабільність та судова влада, яка користується довірою громадян Грузії, є передумовами для поглиблення Грузією партнерства з ЄС відповідно до Асоціації", - додав Рікард Йозвяк.