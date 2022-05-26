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В ЕС отреагировали на указ Путина о "паспортизации" Запорожской и Херсонской областей

Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Никто никогда не признает российской "паспортизации" на оккупированных территориях Украины. Так же как и не признают никаких российских "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"Российско-оккупационным войскам пришлось отказаться от всех идей "референдума" на Херсонщине из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что сейчас запланированная "паспортизация" лучше усвоится? И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий", - написал он.

Указ Путина о "паспортизации"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Таким образом, он просто внес дополнения в указ от апреля 2019 года, который разрешил незаконную выдачу паспортов граждан РФ жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел отреагировали на указ Путина и назвали его очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины.

В МИД отмечают, что этот указ не имеет никакого юридического смысла и не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.

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