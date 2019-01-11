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В ЕС отреагировали на решение суда Мьянмы в отношении журналистов Reuters

Новости » Политика    11.01.2019 - 20:33
В ЕС отреагировали на решение суда Мьянмы в отношении журналистов Reuters
Фото: Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо (twitter.com.slodek)

В ЕС отметили, что постановление вызывает серьезные сомнения в независимости судебной системы Мьянмы

Решение суда, подтверждающее осуждение журналистов Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо на семь лет лишения свободы - упущенная возможность исправить ошибку. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление на сайте ЕС.

В ЕС отметили, что постановление вызывает серьезные сомнения в независимости судебной системы Мьянмы

"Это еще один шаг назад к свободе СМИ, праву общественности на информацию и верховенству закона в Мьянме", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленного освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали Мьянму освободить осужденных журналистов Reuters.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с "геноцидними намерениями", а главнокомандующий и пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.

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