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В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о банках

Новости » Политика     13.05.2020 - 14:25
В ЕС отреагировали на принятие Радой закона о банках
Фото: Матти Маасікас (wikimedia.org)

В ЕС считают, что принятие этого закона является жизненно необходимым мероприятием для защиты публичных финансов

Евросоюз приветствует принятие Верховной радой Украины закона относительно банковского урегулирования. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас на своей странице в Twitter.

Он написал, что принятие этого закона является жизненно необходимой мерой для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков.

"Евросоюз приветствует принятие Верховной радой законопроекта относительно банковского урегулирования. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжение финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС", - написал он.

Напомним, сегодня во втором чтении приняла законопроект №2571-п "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

До этого Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда.

Ранее президент Украины Владаимир Зеленский сравнивал транши МВФ с "кровью для организама". МВФ называл два условия для предоставления первого транша Украине - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Он присутствовал сегодня на заседании парламента.

Теги Новости Украины ЕвросоюзЗаконбанки
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