В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской: "Абсолютно неприемлемо"
В Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление по этому поводу сделал высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.
Боррель отметил, что Европейский Союз решительно осуждает сообщение об обстреле детского сада в Станице Луганской.
"Такой неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и минских соглашений", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Евросоюз призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает признательность Украине за ее неизменную сдержанность.
"Как Европейский Союз, мы едины в нашей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом", - говорится в заявлении.
Напомним, что 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской.
Также сообщалось, что 17 февраля на Донбассе произошло 50 нарушений режима прекращения огня. Боевики обстреливали украинские территории в Луганской и Донецкой области из запрещенного "Минском" вооружения. Пострадали от этого украинские гражданские, военные, объекты инфраструктуры, жилые дома и прочее.