В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской: "Абсолютно неприемлемо"

В Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление по этому поводу сделал высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что Европейский Союз решительно осуждает сообщение об обстреле детского сада в Станице Луганской.

" Такой неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и минских соглашений", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Евросоюз призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает признательность Украине за ее неизменную сдержанность.