ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской: "Абсолютно неприемлемо"

Новина українською →
Швейцария , Пятница 18 февраля 2022 00:58
В ЕС отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской: "Абсолютно неприемлемо" Фото: Жозеп Боррель, высокий представитель Евросоюза (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Евросоюзе отреагировали на обстрел детского сада в Станице Луганской 17 февраля. Заявление по этому поводу сделал высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что Европейский Союз решительно осуждает сообщение об обстреле детского сада в Станице Луганской.

"Такой неизбирательный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и представляет собой явное нарушение режима прекращения огня и минских соглашений", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Евросоюз призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает признательность Украине за ее неизменную сдержанность.

"Как Европейский Союз, мы едины в нашей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает к ее беспрепятственному доступу на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом", - говорится в заявлении.

Напомним, что 17 февраля на Донбассе обострилась ситуация. Боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской.

Также сообщалось, что 17 февраля на Донбассе произошло 50 нарушений режима прекращения огня. Боевики обстреливали украинские территории в Луганской и Донецкой области из запрещенного "Минском" вооружения. Пострадали от этого украинские гражданские, военные, объекты инфраструктуры, жилые дома и прочее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Обострение на Донбассе
NEWS
Из-за возможного обострения. Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО, - Генштаб
Из-за возможного обострения. Оккупанты готовят эвакуацию населения в ОРДО, - Генштаб
DAILY
Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Владимир Зеленский: Проходя путь к НАТО, Украина должна получить систему гарантий