В ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: "Абсолютно неприйнятно"
У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля.
Боррель зазначив, що Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.
"Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і мінських угод", - йдеться в заяві.
Також наголошується, що Євросоюз закликає до негайного припинення триваючої ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.
"Як Європейський Союз, ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз повністю підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.
Також повідомлялося, що 17 лютого на Донбасі сталося 50 порушень режиму припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські території в Луганській і Донецькій області із забороненого "Мінськом" озброєння. Постраждали від цього українські цивільні, військові, об'єкти інфраструктури, житлові будинки та інше.