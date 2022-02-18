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В ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: "Абсолютно неприйнятно"

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Швейцарія , П'ятниця 18 лютого 2022 00:58
В ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: "Абсолютно неприйнятно" Фото: Жозеп Боррель, високий представник Євросоюзу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

"Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і мінських угод", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Євросоюз закликає до негайного припинення триваючої ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.

"Як Європейський Союз, ми єдині в нашій непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський Союз повністю підтримує роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що 17 лютого на Донбасі загострилася ситуація. Бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.

Також повідомлялося, що 17 лютого на Донбасі сталося 50 порушень режиму припинення вогню. Бойовики обстрілювали українські території в Луганській і Донецькій області із забороненого "Мінськом" озброєння. Постраждали від цього українські цивільні, військові, об'єкти інфраструктури, житлові будинки та інше.

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