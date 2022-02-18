В ЄС відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській: "Абсолютно неприйнятно"

У Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що Європейський Союз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка в Станиці Луганській.

" Такий невибірковий обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і являє собою явне порушення режиму припинення вогню і мінських угод", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Євросоюз закликає до негайного припинення триваючої ескалації насильства і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість.