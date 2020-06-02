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В ЕС отреагировали на намерение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Новости » Политика     02.06.2020 - 15:06
В ЕС отреагировали на намерение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

О возвращение России к формату G7 речи пока не идет

Соединенные Штаты Америки как председательствующее государство в "Большой семерке" (G7) и организатор предстоящего саммита в праве пригласить Россию, но только в роли наблюдателя. При этом возвращение России к формату G7 сейчас невозможно.

Об этом на брифинге во вторник заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

Он отметил, что США сейчас имеют право приглашать лидеров других стран на саммит G7 в качестве гостей, но менять формат организации и вводить в ее состав новых членов не могут.

"G7 - это форум ведущих демократических стран мира, которые разделяют общие взгляды. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени", - заявил Боррель.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит G7 в Вашингтоне, при этом он не исключает возвращение РФ к этому формату.

Против возвращения России в G7 сразу же выступили в Британии, заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.

Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо, который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" за аннексию украинского Крыма.

Добавим, саммит лидеров стран G7 перенесли на сентябрь этого года.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерациясаммитG7Дональд Трамп
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