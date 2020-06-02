У ЄС відреагували на намір Трампа запросити Росію на саміт G7

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)

Про повернення Росії до формату G7 мови поки не йде

Сполучені Штати Америки як головуюча держава у "Великій сімці" (G7) та організатор майбутнього саміту в праві запросити Росію, але тільки у ролі спостерігача. При цьому повернення Росії до формату G7 зараз неможливе.

Про це на брифінгу у вівторок заявив глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель.

Він зазначив, що США зараз мають право запрошувати лідерів інших країн на саміт G7 як гостей, але змінювати формат організації та вводити до її складу нових членів не можуть.

"G7 - це форум провідних демократичних країн світу, які поділяють спільні погляди. Росія відійшла від цих принципів, в результаті чого була вимушена покинути цей форум. Ситуація поки не змінилася достатньою мірою", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на майбутній саміт G7 у Вашингтону, при цьому він не виключає повернення РФ до цього формату.

Проти повернення Росії до G7 відразу ж виступили в Британії, заявивши, що будуть всіляко блокувати цей процес.

Проти ідеї Трампа також виступив прем'єр Канади Джастін Трюдо, який нагадав, що Росія була виключена з "Великої сімки" через анексію українського Криму.

Додамо, саміт лідерів країн G7 перенесли на вересень цього року.

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Автор: Дмитро Левицький