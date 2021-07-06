ЕС отреагировал на приговор Бабарико: готовы вводить новые санкции против Беларуси
Евросоюз отреагировал на приговор белорусскому оппозиционеру и бывшему банкиру Виктору Бабарико, которого осудили на 14 лет тюрьмы. В ЕС потребовали немедленного освобождения политика и пригрозили новыми санкциями властям Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление службы внешней связи Евросоюза.
"Виктора Бабарико сегодня (6 июля - ред.) приговорили к 14 годам лишения свободы. Он содержался под стражей с 18 июня 2020 года по единственной причине - попытаться реализовать свое политическое право баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах в августе 2020 года", - отмечается в заявлении.
В ЕС потребовали немедленного и безоговорочного освобождения оппозиционера, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, которые находятся "за решеткой за отстаивание своих основных прав".
"Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости, а также привлечь виновных к ответственности", - подчеркнули в Евросоюзе.
Также там пообещали приложить усилия по привлечению к ответственности белорусских властей за жестокие репрессии.
"Серьезные нарушения прав человека имеют свою цену. С октября прошлого года Евросоюз постепенно вводил ограничительные меры в ответ на продолжающееся запугивание и жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов, оппозиционеров и журналистов. В соответствии со своим постепенным подходом ЕС готов рассмотреть дальнейшие меры", - резюмировали в ЕС.
Напомним, 6 июля белорусский оппозиционный политик и бывший банкир Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы. Он считался одним из оппонентов Александра Лукашенко.
Отметим, ранее сообщалось, что прокуратура просила для Бабарико 15 лет тюрьмы, обвиняя его в получении незаконных доходов и наличии незадекларированной собственности в офшорах, а также в даче и получении взятки.