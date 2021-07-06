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ЄС відреагував на вирок Бабарико: готові вводити нові санкції проти Білорусі

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Брюссель, Вівторок 06 липня 2021 17:48
ЄС відреагував на вирок Бабарико: готові вводити нові санкції проти Білорусі Фото: ЄС відреагував на вирок білоруському опозиціонеру Бабарико (facebook.com/vdbabariko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз відреагував на вирок білоруському опозиціонеру і колишньому банкіру Віктору Бабарико, якого засудили на 14 років в'язниці. У ЄС зажадали негайного звільнення політика і пригрозили новими санкціями владі Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву служби зовнішнього зв'язку Євросоюзу.

"Віктора Бабарика сьогодні (6 липня - ред.) засудили до 14 років позбавлення волі. Він утримувався під вартою з 18 червня 2020 року з єдиної причини - спробувати реалізувати своє політичне право балотуватися в якості кандидата на президентських виборах в серпні 2020 року", - наголошується в заяві.

В ЄС зажадали негайного і беззастережного звільнення опозиціонера, а також всіх політичних в'язнів, затриманих журналістів і людей, які знаходяться "за ґратами за відстоювання своїх основних прав".

"Режим повинен покласти край репресіям і несправедливості, а також притягнути винних до відповідальності", - підкреслили в Євросоюзі.

Також там пообіцяли докласти зусиль щодо притягнення до відповідальності білоруської влади за жорстокі репресії.

"Серйозні порушення прав людини мають свою ціну. З жовтня минулого року Євросоюз поступово вводив обмежувальні заходи у відповідь на триваюче залякування і жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів, опозиціонерів і журналістів. Відповідно до свого поступового підходу ЄС готовий розглянути подальші заходи", - резюмували в ЄС.

Нагадаємо, 6 липня Білоруський опозиційний політик і колишній банкір Віктор Бабарико отримав 14 років в'язниці. Він вважався одним з опонентів Олександра Лукашенка.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що прокуратура просила для Бабарико 15 років в'язниці, звинувачуючи його в отриманні незаконних доходів і наявності незадекларованої власності в офшорах, а також у дачі та отриманні хабаря.

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