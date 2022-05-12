ЕС отправит Украине второй транш помощи в 600 млн евро до 20 мая

Европейский Союз предоставит второй транш чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины в размере 600 млн евро до 20 мая 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Даны Шпинант на брифинг в Брюсселе.
По ее словам, вчера Европейская комиссия приняла решение, которое является необходимым для предоставления второго транша программы чрезвычайной макрофинансовой помощи для Украины.
"Второй транш равен 600 млн евро. Практическая выплата этой суммы ожидается до 20 мая", - сказала пресс-секретарь.
Также она добавила, что Еврокомиссия приняла решение о создании транспортных "линий солидарности", чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.
Отмечается, что эти предложения будут детально представлены в течение дня.
Ранее мы сообщали, что ЕС одобрил выделение транша на 600 млн евро для Украины.
Также мы писали, что Евросоюз подписал меморандум о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в начале марта.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!