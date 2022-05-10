ЕС одобрил выделение транша на 600 млн евро для Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на источники в руководстве ЕС отмечает, что одобрено выделение 600 млн евро, чтобы помочь Украине в связи с неотложными финансовыми потребностями на фоне российского вторжения.

Это часть пакета экстренной помощи ЕС на общую сумму в 1,2 млрд евро, который был принят в начале 2022 года. Ожидается, что Европейская комиссия завершит процесс в среду. По словам чиновников, средства могут быть переведены в ближайшие дни.