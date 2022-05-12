ЄС відправить Україні другий транш допомоги в 600 млн євро до 20 травня

Європейський Союз надасть другий транш надзвичайної макрофінансової допомоги для України у розмірі 600 млн євро до 20 травня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Дани Шпінант на брифінг в Брюсселі.

Зазначається, що ці пропозиції будуть детально представлені протягом дня.

Також вона додала, що Єврокомісія ухвалила рішення про створення транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

"Другий транш дорівнює 600 млн євро. Практична виплата цієї суми очікується до 20 травня", - сказала речниця.

За її словами, вчора Європейська комісія ухвалила рішення, яке є необхідним для надання другого траншу програми надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

Раніше ми повідомляли, що ЄС схвалив виділення траншу на 600 млн євро для України.

Також ми писали, що Євросоюз підписав меморандум про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України на початку березня.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!