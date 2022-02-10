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ЄС відправив відповідь Росії щодо "гарантій безпеки"

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Брюссель, Четвер 10 лютого 2022 20:24
ЄС відправив відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Водночас він закликав РФ до деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.

"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова. Напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі", - написав він.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав відповідь ЄС Росії.

"Відмінний і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більше єдиною вона стає. По суті, це єдина ефективна стратегія в боротьбі з агресивною Росією", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

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