ЕС может отменить упрощенный визовый режим для россиян: кому это грозит

Европейская комиссия рекомендует странам-участницам ЕС приостановить действие упрощенного визового режима для некоторых граждан Российской Федерации. В частности, для чиновников и бизнесменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Сообщается, что Еврокомиссия выдвинула руководящие принципы, чтобы помочь странам-участницам частично приостановить Соглашение об упрощении визового режима с Российской Федерацией в ответ на вторжение в Украину.
Эти меры направлены против определенных категорий лиц, близких к режиму президента России Владимира Путина:
Данные меры означают, что вышеуказанные группы больше не имеют привилегированного доступа в Европейский союз, применяется стандартный визовый сбор в размере 80 евро. Но эти санкции не коснутся рядовых россиян, которые продолжат пользоваться льготами по Соглашению об упрощении визового режима.
Напомним, ранее стало известно, Евросоюз намерен запретить сделки с недвижимостью с гражданами Российской Федерации.
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