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ЕС может отменить упрощенный визовый режим для россиян: кому это грозит

Фото: ЕС ужесточит визовый режим с Россией (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Европейская комиссия рекомендует странам-участницам ЕС приостановить действие упрощенного визового режима для некоторых граждан Российской Федерации. В частности, для чиновников и бизнесменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Сообщается, что Еврокомиссия выдвинула руководящие принципы, чтобы помочь странам-участницам частично приостановить Соглашение об упрощении визового режима с Российской Федерацией в ответ на вторжение в Украину.

Эти меры направлены против определенных категорий лиц, близких к режиму президента России Владимира Путина:

  • членов официальных делегаций
  • членов национальных и региональных правительств и парламентов РФ
  • судей Конституционного и Верховного суда РФ
  • владельцев дипломатических паспортов
  • бизнесменов и представителей бизнес-организаций

Данные меры означают, что вышеуказанные группы больше не имеют привилегированного доступа в Европейский союз, применяется стандартный визовый сбор в размере 80 евро. Но эти санкции не коснутся рядовых россиян, которые продолжат пользоваться льготами по Соглашению об упрощении визового режима.

Напомним, ранее стало известно, Евросоюз намерен запретить сделки с недвижимостью с гражданами Российской Федерации.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияВизовый режим