ЄС може скасувати спрощений візовий режим для росіян: кому це загрожує

Європейська комісія рекомендує країнам-учасницям ЄС призупинити дію спрощеного візового режиму для деяких громадян Російської Федерації. Зокрема, для чиновників і бізнесменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії .

Повідомляється, що Єврокомісія висунула керівні принципи, щоб допомогти країнам-учасницям частково призупинити угоду про спрощення візового режиму з Російською Федерацією у відповідь на вторгнення в Україну.

Ці заходи спрямовані проти певних категорій осіб, близьких до режиму президента Росії Володимира Путіна:

членів офіційних делегацій

членів національних і регіональних урядів і парламентів РФ

суддів Конституційного і Верховного суду РФ

власників дипломатичних паспортів

бізнесменів і представників бізнес-організацій

Дані заходи означають, що вищевказані групи більше не мають привілейованого доступу до Європейського союзу, застосовується стандартний візовий збір у розмірі 80 євро. Але ці санкції не торкнуться пересічних росіян, які продовжать користуватися пільгами за угодою про спрощення візового режиму.