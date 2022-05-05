ЕС может отменить упрощенный визовый режим для россиян: кому это грозит

Европейская комиссия рекомендует странам-участницам ЕС приостановить действие упрощенного визового режима для некоторых граждан Российской Федерации. В частности, для чиновников и бизнесменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

Сообщается, что Еврокомиссия выдвинула руководящие принципы, чтобы помочь странам-участницам частично приостановить Соглашение об упрощении визового режима с Российской Федерацией в ответ на вторжение в Украину.

Эти меры направлены против определенных категорий лиц, близких к режиму президента России Владимира Путина:

членов официальных делегаций

членов национальных и региональных правительств и парламентов РФ

судей Конституционного и Верховного суда РФ

владельцев дипломатических паспортов

бизнесменов и представителей бизнес-организаций

Данные меры означают, что вышеуказанные группы больше не имеют привилегированного доступа в Европейский союз, применяется стандартный визовый сбор в размере 80 евро. Но эти санкции не коснутся рядовых россиян, которые продолжат пользоваться льготами по Соглашению об упрощении визового режима.