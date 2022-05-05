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ЄС може скасувати спрощений візовий режим для росіян: кому це загрожує

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Брюссель, Четвер 05 травня 2022 14:14
ЄС може скасувати спрощений візовий режим для росіян: кому це загрожує Фото: ЄС посилить візовий режим з Росією (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Європейська комісія рекомендує країнам-учасницям ЄС призупинити дію спрощеного візового режиму для деяких громадян Російської Федерації. Зокрема, для чиновників і бізнесменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що Єврокомісія висунула керівні принципи, щоб допомогти країнам-учасницям частково призупинити угоду про спрощення візового режиму з Російською Федерацією у відповідь на вторгнення в Україну.

Ці заходи спрямовані проти певних категорій осіб, близьких до режиму президента Росії Володимира Путіна:

  • членів офіційних делегацій
  • членів національних і регіональних урядів і парламентів РФ
  • суддів Конституційного і Верховного суду РФ
  • власників дипломатичних паспортів
  • бізнесменів і представників бізнес-організацій

Дані заходи означають, що вищевказані групи більше не мають привілейованого доступу до Європейського союзу, застосовується стандартний візовий збір у розмірі 80 євро. Але ці санкції не торкнуться пересічних росіян, які продовжать користуватися пільгами за угодою про спрощення візового режиму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, Євросоюз має намір заборонити операції з нерухомістю з громадянами Російської Федерації.

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