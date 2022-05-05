ЄС може скасувати спрощений візовий режим для росіян: кому це загрожує
Європейська комісія рекомендує країнам-учасницям ЄС призупинити дію спрощеного візового режиму для деяких громадян Російської Федерації. Зокрема, для чиновників і бізнесменів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
Повідомляється, що Єврокомісія висунула керівні принципи, щоб допомогти країнам-учасницям частково призупинити угоду про спрощення візового режиму з Російською Федерацією у відповідь на вторгнення в Україну.
Ці заходи спрямовані проти певних категорій осіб, близьких до режиму президента Росії Володимира Путіна:
- членів офіційних делегацій
- членів національних і регіональних урядів і парламентів РФ
- суддів Конституційного і Верховного суду РФ
- власників дипломатичних паспортів
- бізнесменів і представників бізнес-організацій
Дані заходи означають, що вищевказані групи більше не мають привілейованого доступу до Європейського союзу, застосовується стандартний візовий збір у розмірі 80 євро. Але ці санкції не торкнуться пересічних росіян, які продовжать користуватися пільгами за угодою про спрощення візового режиму.
Нагадаємо, раніше стало відомо, Євросоюз має намір заборонити операції з нерухомістю з громадянами Російської Федерації.
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