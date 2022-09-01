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ЕС открывает хаб для украинских пациентов в польском Жешуве

Новина українською →
Жешув, Четверг 01 сентября 2022 20:56
ЕС открывает хаб для украинских пациентов в польском Жешуве Фото: Янез Ленарчич и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Жешуве (twitter.com/janezlenarcic)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз открывает медицинский эвакуационный хаб для украинских пациентов в польском Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС.

Сообщается, что сегодня комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич прибыл в Польшу, чтобы вместе с министрами здравоохранения Польши и Украины открыть новый медицинский хаб ЕС (EU Medevac Hub) для украинских пациентов.

Хаб представляет собой безопасное место для пациентов, прежде чем они будут доставлены самолетами в больницы других европейских стран для лечения. В хабе будет предоставляться круглосуточный уход, скрининг заболеваний, вакцинация и психологическая поддержка.

"Количество раненых в Украине растет с каждым днем, и больницы, которые уже испытывают дефицит средств, пытаются успевать за потребностями. В то же время, разрушение учреждений здравоохранения лишает хронически больных людей лечения, необходимого для выживания. Мы не можем покинуть этих людей", - отметил Ленарчич.

Отметим, в Жешуве находится один из ближайших к Украине польских аэропортов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как пострадавшие от войны украинцы могут получить лечение за границей.

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