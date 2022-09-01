ЕС открывает хаб для украинских пациентов в польском Жешуве
Европейский союз открывает медицинский эвакуационный хаб для украинских пациентов в польском Жешуве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС.
Сообщается, что сегодня комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич прибыл в Польшу, чтобы вместе с министрами здравоохранения Польши и Украины открыть новый медицинский хаб ЕС (EU Medevac Hub) для украинских пациентов.
Medical evacuations from are a complex joint effort where coordination is key.— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 1, 2022
New hub near Rzeszow - which has by now become a hub of European solidarity - will allow 's Emergency Response Coordination Centre to further streamline this life-saving operation. #EUCivPro pic.twitter.com/MLMaDTpQuj
Хаб представляет собой безопасное место для пациентов, прежде чем они будут доставлены самолетами в больницы других европейских стран для лечения. В хабе будет предоставляться круглосуточный уход, скрининг заболеваний, вакцинация и психологическая поддержка.
"Количество раненых в Украине растет с каждым днем, и больницы, которые уже испытывают дефицит средств, пытаются успевать за потребностями. В то же время, разрушение учреждений здравоохранения лишает хронически больных людей лечения, необходимого для выживания. Мы не можем покинуть этих людей", - отметил Ленарчич.
Отметим, в Жешуве находится один из ближайших к Украине польских аэропортов.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, как пострадавшие от войны украинцы могут получить лечение за границей.
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