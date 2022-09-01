ЕС открывает хаб для украинских пациентов в польском Жешуве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство ЕС .

Сообщается, что сегодня комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич прибыл в Польшу, чтобы вместе с министрами здравоохранения Польши и Украины открыть новый медицинский хаб ЕС (EU Medevac Hub) для украинских пациентов.

Medical evacuations from are a complex joint effort where coordination is key.



New hub near Rzeszow - which has by now become a hub of European solidarity - will allow 's Emergency Response Coordination Centre to further streamline this life-saving operation. #EUCivPro pic.twitter.com/MLMaDTpQuj — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 1, 2022

Хаб представляет собой безопасное место для пациентов, прежде чем они будут доставлены самолетами в больницы других европейских стран для лечения. В хабе будет предоставляться круглосуточный уход, скрининг заболеваний, вакцинация и психологическая поддержка.

"Количество раненых в Украине растет с каждым днем, и больницы, которые уже испытывают дефицит средств, пытаются успевать за потребностями. В то же время, разрушение учреждений здравоохранения лишает хронически больных людей лечения, необходимого для выживания. Мы не можем покинуть этих людей", - отметил Ленарчич.

Отметим, в Жешуве находится один из ближайших к Украине польских аэропортов.