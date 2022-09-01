ЄС відкриває хаб для українських пацієнтів у польському Жешуві
Європейський союз відкриває медичний евакуаційний хаб для українських пацієнтів у польському Жешуві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво ЄС.
Повідомляється, що сьогодні комісар ЄС з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич прибув до Польщі, щоб разом з міністрами охорони здоров'я Польщі та України відкрити новий медичний хаб ЄС (EU Medevac Hub) для українських пацієнтів.
Medical evacuations from are a complex joint effort where coordination is key.— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 1, 2022
New hub near Rzeszow - which has by now become a hub of European solidarity - will allow 's Emergency Response Coordination Centre to further streamline this life-saving operation. #EUCivPro pic.twitter.com/MLMaDTpQuj
Хаб являє собою безпечне місце для пацієнтів, перш ніж вони будуть доставлені літаками до лікарень інших європейських країн для лікування. У хабі надаватиметься цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинація та психологічна підтримка.
"Кількість поранених в Україні зростає з кожним днем, і лікарні, які вже відчувають дефіцит засобів, намагаються встигати за потребами. У той же час, руйнування закладів охорони здоров'я позбавляє хронічно хворих людей лікування, необхідного для виживання. Ми не можемо покинути цих людей", - зазначив Ленарчич.
Відзначимо, в Жешуві знаходиться один з найближчих до України польських аеропортів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як постраждалі від війни українці можуть отримати лікування за кордоном.
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