ЄС відкриває хаб для українських пацієнтів у польському Жешуві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво ЄС .

Повідомляється, що сьогодні комісар ЄС з гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич прибув до Польщі, щоб разом з міністрами охорони здоров'я Польщі та України відкрити новий медичний хаб ЄС (EU Medevac Hub) для українських пацієнтів.

Medical evacuations from are a complex joint effort where coordination is key.



New hub near Rzeszow - which has by now become a hub of European solidarity - will allow 's Emergency Response Coordination Centre to further streamline this life-saving operation. #EUCivPro pic.twitter.com/MLMaDTpQuj — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) September 1, 2022

Хаб являє собою безпечне місце для пацієнтів, перш ніж вони будуть доставлені літаками до лікарень інших європейських країн для лікування. У хабі надаватиметься цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинація та психологічна підтримка.

"Кількість поранених в Україні зростає з кожним днем, і лікарні, які вже відчувають дефіцит засобів, намагаються встигати за потребами. У той же час, руйнування закладів охорони здоров'я позбавляє хронічно хворих людей лікування, необхідного для виживання. Ми не можемо покинути цих людей", - зазначив Ленарчич.

Відзначимо, в Жешуві знаходиться один з найближчих до України польських аеропортів.