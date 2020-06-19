В ЕС откроют внутренние границы к концу июня

Еврокомиссия ожидает, что все страны-члены Европейского союза откроют внутренние границы к концу июня. Также в Еврокомиссии планируют разработать общий подход к выходу из карантина.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в ЕС была разработана и представлена четкая схема открытия внутренних границ.

"Мы ожидаем, что контроль на всех внутренних границах ЕС будет полностью отменен к концу этого месяца. Мы хотели бы, чтобы все государства-члены ЕС справились с этим (пандемией - ред.), чтобы попытаться выработать более общий подход", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, изначально в ЕС ожидали, что все члены откроют внутренние границы к 15 июня, а с 1 июля начнется открытие внешних границ.

Также сообщалось, что Евросоюз определил условия для открытия границ третьим странам, в том числе и для Украины.

Кроме этого РБК-Украина писало, что с 15 июня некоторые страны ЕС начали открывать внутренние границы, однако туристы пока не могут беспрепятственно путешествовать.

Еще в Евросоюзе запустили сервис для планирования путешествий в условиях карантина, которая предоставляет информацию о действующих ограничениях в той или иной стране.