ru
ua

ЕС откроет границы для менее 20 стран, Украины в списке нет

Новости » Общество   

Украины нет в предварительном зеленом списке стран

Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.

Также сообщается, что в списке сначала будет менее 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.

По данным газеты NYT, в этот список попали:

  • Алжир
  • Австралия
  • Канада
  • Грузия
  • Япония
  • Черногория
  • Марокко
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сербия
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Тунис
  • Уругвай
  • Андорра
  • Сан-Марино
  • Монако
  • Ватикан

При этом Китай могут включить в список, если он откроет свои границы на взаимной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина была внесена в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС; однако, по всей видимости, этот проект не поддержали в Брюсселе.

Автор: РБК-Украина

► Украина хочет свести к минимуму количество соглашений с РФ ► Из-за непогоды без света остаются почти сто населенных пунктов Украины
Читать все новости