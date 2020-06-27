ЕС откроет границы для менее 20 стран, Украины в списке нет

Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.

Также сообщается, что в списке сначала будет менее 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.

По данным газеты NYT, в этот список попали:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Андорра

Сан-Марино

Монако

Ватикан

При этом Китай могут включить в список, если он откроет свои границы на взаимной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина была внесена в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС; однако, по всей видимости, этот проект не поддержали в Брюсселе.