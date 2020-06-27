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ЄС відкриє кордони для менш ніж 20 країн, України у списку немає

Новини » Суспільство   

України немає в попередньому зеленому списку країн

Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян менше ніж 20 країн. Для українців країни ЄС поки залишаться закритими.

Про це пише Politico.

Повідомляється, що в п'ятницю в ЄС досягли попередньої домовленості про критерії визначення країн, громадяни яких зможуть з 1 липня відвідувати країни-учасниці Євросоюзу. За словами дипломатів, відкриються кордони для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.

Також повідомляється, що в списку спочатку буде менше ніж 20 країн. Він буде оновлюватися кожні два тижні, країни будуть додаватися з урахуванням епідеміологічної ситуації.

При цьому уточнюється, що у кожного окремого члена ЄС є право відкривати кордони для третіх країн, але Брюссель розраховує, що блок буде єдиним в цьому питанні.

За даними газети NYT, в цей список потрапили:

  • Алжир
  • Австралія
  • Канада
  • Грузія
  • Японія
  • Чорногорія
  • Марокко
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Сербія
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Туніс
  • Уругвай
  • Андорра
  • Сан-Марино
  • Монако
  • Ватикан

При цьому Китай можуть включити у список, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна була внесена в список країн, яким можуть дозволити в'їзд в ЄС; однак, по всій видимості, цей проект не підтримали в Брюсселі.

Автор: РБК-Україна

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