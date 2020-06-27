ЄС відкриє кордони для менш ніж 20 країн, України у списку немає

Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян менше ніж 20 країн. Для українців країни ЄС поки залишаться закритими.

Про це пише Politico.

Повідомляється, що в п'ятницю в ЄС досягли попередньої домовленості про критерії визначення країн, громадяни яких зможуть з 1 липня відвідувати країни-учасниці Євросоюзу. За словами дипломатів, відкриються кордони для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.

Також повідомляється, що в списку спочатку буде менше ніж 20 країн. Він буде оновлюватися кожні два тижні, країни будуть додаватися з урахуванням епідеміологічної ситуації.

При цьому уточнюється, що у кожного окремого члена ЄС є право відкривати кордони для третіх країн, але Брюссель розраховує, що блок буде єдиним в цьому питанні.

За даними газети NYT, в цей список потрапили:

Алжир

Австралія

Канада

Грузія

Японія

Чорногорія

Марокко

Нова Зеландія

Руанда

Сербія

Південна Корея

Таїланд

Туніс

Уругвай

Андорра

Сан-Марино

Монако

Ватикан

При цьому Китай можуть включити у список, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна була внесена в список країн, яким можуть дозволити в'їзд в ЄС; однак, по всій видимості, цей проект не підтримали в Брюсселі.