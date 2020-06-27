ЄС відкриє кордони для менш ніж 20 країн, України у списку немає

України немає в попередньому зеленому списку країн
Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян менше ніж 20 країн. Для українців країни ЄС поки залишаться закритими.
Про це пише Politico.
Повідомляється, що в п'ятницю в ЄС досягли попередньої домовленості про критерії визначення країн, громадяни яких зможуть з 1 липня відвідувати країни-учасниці Євросоюзу. За словами дипломатів, відкриються кордони для країн, в яких рівень захворюваності на коронавірус дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за два тижні на 100 тисяч осіб.
Також повідомляється, що в списку спочатку буде менше ніж 20 країн. Він буде оновлюватися кожні два тижні, країни будуть додаватися з урахуванням епідеміологічної ситуації.
При цьому уточнюється, що у кожного окремого члена ЄС є право відкривати кордони для третіх країн, але Брюссель розраховує, що блок буде єдиним в цьому питанні.
За даними газети NYT, в цей список потрапили:
При цьому Китай можуть включити у список, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна була внесена в список країн, яким можуть дозволити в'їзд в ЄС; однак, по всій видимості, цей проект не підтримали в Брюсселі.
Автор: РБК-Україна