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Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Новости » Политика     26.06.2020 - 08:52
Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Если законопроект пройдет в Сенате, его передадут на подпись президенту США

Палата представителей Соединенных Штатов вчера приняла законопроект о реформе полиции, который предусматривает пресечение чрезмерного применения силы правоохранителями. Причиной принятых ограничений стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, после того как его задержали полицейские.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, законопроект был разработан демократами и поддержали его 236 депутатов, однако "против" высказался 181 законодатель. Этих голосов хватает для того, что бы пройти на голосование в Сенат, где большинство занимают республиканцы. Если законопроект пройдет и там, его передадут на подпись президенту США.

В рамках этого законопроекта, полицейским будет запрещено применять приемы на удушение, использовать ордеры на обыски без предупреждения. Также относительно ему можно создавать национальный реестр злоупотреблений со стороны полиции.

Так, законопроект был предложен демократами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время задержания один из полицейских прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается.

Напомним, президент США Дональд Трамп на фоне протестов в стране, возможно, издаст указ, посвященный работе полиции.

Также РБК-Украина ранее писало, что 9 июня американский суд в Миннеаполисе арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиполициязаконопроектПалата лордов
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