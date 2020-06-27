ЕС откроет границы для менее 20 стран, Украины в списке нет

Украины нет в предварительном зеленом списке стран
Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран. Для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.
Об этом пишет Politico.
Сообщается, что в пятницу в ЕС достигли предварительной договоренности о критериях определения стран, граждане которых смогут с 1 июля посещать страны-участницы Евросоюза. По словам дипломатов, границы откроются для стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек.
Также сообщается, что в списке сначала будет менее 20 стран. Он будет обновляться каждые две недели, страны будут добавляться с учетом эпидемиологической ситуации.
При этом уточняется, что у каждого отдельного члена ЕС есть право открывать границы для третьих стран, но Брюссель рассчитывает, что блок будет единым в этом вопросе.
По данным газеты NYT, в этот список попали:
При этом Китай могут включить в список, если он откроет свои границы на взаимной основе.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина была внесена в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС; однако, по всей видимости, этот проект не поддержали в Брюсселе.
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Автор: РБК-Украина