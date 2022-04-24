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ЕС откажется от поставок российского газа до 2027 года, - австрийский министр

Фото: австрийский министр Леоноре Гевесслер (twitter.com/lgewessler)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России до 2027 года. Австрия считает эту цель очень амбициозной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью австрийского министра по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер для Kurier.

По ее словам, Еврокомиссия поставила цель для всех стран участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", - отметила Гевесслер.

Она подчеркнула, что для отказа от российского газа необходимо постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно; начать производство биогаза и возобновляемого водорода; найти других поставщиков газа.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз в считанные недели одобрит нефтяное эмбарго для России.

Украинская сторона также настаивает на газовом эмбарго, но европейские страны не готовы отказаться от российского поставщика.

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