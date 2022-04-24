ЕС откажется от поставок российского газа до 2027 года, - австрийский министр

Европейский союз намерен отказаться от поставок газа из России до 2027 года. Австрия считает эту цель очень амбициозной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью австрийского министра по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер для Kurier .

По ее словам, Еврокомиссия поставила цель для всех стран участниц ЕС отказаться от импорта российского газа до 2027 года.

"Это очень амбициозная цель. Она касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе", - отметила Гевесслер.

Она подчеркнула, что для отказа от российского газа необходимо постепенно сократить его потребление, перейти на тепловые насосы и геотермальную энергию, где это возможно; начать производство биогаза и возобновляемого водорода; найти других поставщиков газа.