ЄС відмовиться від поставок російського газу до 2027 року, - австрійський міністр

Європейський союз має намір відмовитися від поставок газу з Росії до 2027 року. Австрія вважає цю мету дуже амбітною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю австрійського міністра у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер для Kurier .

За її словами, Єврокомісія поставила мету для всіх країн учасниць ЄС відмовитися від імпорту російського газу до 2027 року.

"Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вийде при спільній роботі", - зазначила Гевесслер.

Вона підкреслила, що для відмови від російського газу необхідно поступово скоротити його споживання, перейти на теплові насоси і геотермальну енергію, де це можливо; почати виробництво біогазу і відновлюваного водню; знайти інших постачальників газу.