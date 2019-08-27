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ЕС отказался от российских кораблей для доставки астронавтов на МКС

Новости » Телеком & IT    27.08.2019 - 13:21
ЕС отказался от российских кораблей для доставки астронавтов на МКС
Фото: МКС (Роскосмос)

Вместо российских кораблей будут использоваться американские

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекращает полеты своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) на российских кораблях. Об этом заявил глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве, сообщают российские СМИ.

Как отметил Пишель, полет итальянца Луки Пармитано в июле 2019 года был последним на российском "Союзе".

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - сказал он.

Как позднее уточнил Пишель, это может быть временной мерой, поскольку связано с появлением американских кораблей, а также с контрактными отношениями Европейского космического агентства с NASA по работе на МКС.

С 2011 года к Международной космической станции (МКС) из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

Как сообщало РБК-Украина, 24 августа, транспортный корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в системе стыковки. Стыковка со второй попытки произошла 27 августа.

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