Американский грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС

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Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony

Выведенный на орбиту Земли грузовой космический корабль частной американской компании SpaceX Cargo Dragon 27 июля успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сообщается, что Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony в 19:01 (по киевскому времени). Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Ник Хейг.

Последующая подводка дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс стыковки осуществлялся по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне. Cargo Dragon доставил около 2,3 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований, доставлен американский космический биомедицинский 3D-принтер. Принтер планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Напомним, с космодрома Wallops в штате Вирджиния 17 апреля стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который должен доставить груз на Международную космическую станцию.