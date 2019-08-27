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ЄС відмовився від російських кораблів для доставки астронавтів на МКС

Новини » Телеком & IT    27.08.2019 - 13:21
ЄС відмовився від російських кораблів для доставки астронавтів на МКС
Фото: МКС (Роскосмос)

Замість російських кораблів будуть використовуватися американські

Європейське космічне агентство (ЕКА) припиняє польоти своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС) на російських кораблях. Про це заявив глава представництва ЄКА в РФ Рене Піышель, виступаючи на Євразійському аерокосмічному конгресі в Москві, повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначив Пішель, політ італійця Луки Пармітано в липні 2019 року був останнім на російському "Союзі".

"У найближчі роки наші астронавти будуть літати на американських кораблях", - сказав він.

Як пізніше уточнив Пішель, це може бути тимчасовим заходом, оскільки пов'язане з появою американських кораблів, а також з контрактними відносинами Європейського космічного агентства з NASA по роботі на МКС.

Нагадаємо, з 2011 року до Міжнародної космічної станції (МКС) з пілотованих кораблів літають тільки російські кораблі "Союз". У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 серпня, транспортний корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" на борту не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції (МКС) через збій в системі стикування. Стиковка з другої спроби сталася 27 серпня.

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