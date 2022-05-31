ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России: чего еще хотел Орбан

Помимо освобождения от нефтяного эмбарго, Венгрия хотела оставить за собой право на перепродажу российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

По его словам все решит дискуссия среди послов ЕС, которая пройдет 1 июня.

"Единственное, чего Венгрия не получила минувшей ночью при обсуждении 6-го пакета санкций ЕС в отношении России, это освобождение от запрета на перепродажу нефти", - написал он.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.

Отметим, что введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокировала новые ограничения.

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