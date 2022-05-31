ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России

Ранее Венгрия блокировала инициативу по эмбарго российской нефти.

"Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго", - написал Орбан.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.