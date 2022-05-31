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ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії

Фото: Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Артур Родивилов

Ембарго ЄС на імпорт російської нафти не торкнеться Угорщини. Угода досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Раніше Угорщина блокувала ініціативу щодо ембарго російської нафти.

"Угоду досягнуто. Угорщина звільнена від нафтового ембарго", - написав Орбан.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до глав держав і урядів країн ЄС, піддав критиці Євросоюз за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не введений в дію.

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