ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії

Раніше Угорщина блокувала ініціативу щодо ембарго російської нафти.

"Угоду досягнуто. Угорщина звільнена від нафтового ембарго", - написав Орбан.

Нагадаємо, лідери ЄС досягли угоди про заборону на імпорт понад дві третини нафти з Росії.

Також на саміті в Брюсселі вони досягли домовленості про відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборону на мовлення ще трьох російських державних ЗМІ і розширення персональних санкцій щодо росіян.

Раніше президент України Володимир Зеленський, звертаючись до глав держав і урядів країн ЄС, піддав критиці Євросоюз за те, що шостий пакет санкцій проти Росії досі не введений в дію.