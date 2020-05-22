ЕС осуждает конференцию России по Крыму, несмотря на участие в ней

В ЕС выразили сожаление по поводу попытки организации Россией конференции по Крыму, чтобы легитимизировать аннексию полуострова. В Евросоюзе заявили, что участие их представителей не может расцениваться как признание аннексии.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в ООН.

В ЕС заявили, что блок уже 6 лет не признает и не признает незаконную аннексию Крыма.

"Нам обидно, что Россия созвала встречу по "формуле Аррии", тщетно пытаясь легитимизировать незаконную аннексию, и мы подчеркиваем, что это мероприятие и наше участие в нем не могут трактоваться как признание изменения статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС призывают Россию прекратить нарушать права человека в Крыму.

"Мы также призываем Россию прекратить злоупотребления анти-экстремистским законодательством и освободить всех незаконно заключенных на полуострове", - отмечают в заявлении.

Отметим, речь идет о неформальной видеоконференции в Совбезе ООН при участии жителей оккупированного Крыма.

В украинском представительстве при ООН отреагировали на намерение России провести конференцию с жителями Крыма и подчеркнули, что новые российские авантюры не повлияют на мнение международного сообщества.