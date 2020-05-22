ЄС засуджує конференцію Росії по Криму, попри участь в ній

ЄС вже 6 років не визнає і не визнає незаконну анексію Криму
У ЄС висловили жаль з приводу спроби організації Росією конференції по Криму, щоб легітимізувати анексію півострову. В Євросоюзі заявили, що участь їх представників не може розцінюватися як визнання анексії.
Про це повідомляє прес-служба представництва ЄС в ООН.
У ЄС заявили, що блок вже 6 років не визнає і не визнає незаконну анексію Криму.
"Нам прикро, що Росія скликала зустріч за "формулою Аррії", марно намагаючись легітимізувати незаконну анексію, і ми наголошуємо, що цей захід та наша участь у ньому не можуть трактуватися як визнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - йдеться в заяві.
Крім того, в ЄС закликають Росію припинити порушувати права людини в Криму.
"Ми також закликаємо Росію припинити зловживання анти екстремістським законодавством та звільнити усіх незаконно ув’язнених на півострові", - зазначають у заяві.
Зазначимо, мова йде про неформальну відеоконференцію в Радбезі ООН за участі жителів окупованого Криму.
В українському представництві при ООН відреагували на намір Росії провести конференцію з жителями Криму та наголосили, що нові російські авантюри не вплинуть на думку міжнародної спільноти.
Автор: Анастасия Рокитна