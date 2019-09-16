ЕС осуждает атаку на свое посольство в Израиле

Фото: флаг ЕС (Николай Лазаренко/POOL)

Офис ЕС в Рамат-Гане не прекратит работу

Европейский союз (ЕС) осуждает атаку праворадикалов на свое посольство в Израиле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что ЕС ожидает скорых результатов расследования атаки праворадикальных активистов на свое посольство в израильском городе Рамат-Ган.

"Офис ЕС в Рамат-Гане не прекратит работу. Полиция ведет расследование", - говорится в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел днем ранее. Правая активистка Шефи Паз и еще один человек проникли в здание. Женщина с помощью баллончика с краской нанесла на стены надписи с оскорблениями в адрес Европейского Союза. В видеоролике, снятом на месте происшествия, они призвали прекратить вмешательство во внутреннюю политику Израиля и финансировать нелегальную миграцию.

В свою очередь, министр иностранных дел и разведки Исраэль Кац выразил возмущение произошедшим

Полиция проводит расследование, добавил министр, выразив надежду на скорое привлечение злоумышленников к ответственности.

Напомним, в Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста. Вандалы оставили на памятнике записку с угрозами, где упоминается Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, недавно в России обвинили еще одного украинца в нападении на посольство в Киеве.