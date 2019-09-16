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ЄС засуджує напад на своє посольство в Ізраїлі

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 18:19
ЄС засуджує напад на своє посольство в Ізраїлі
Фото: прапор ЄС (Микола Лазаренка/POOL)

Офіс ЄС в Рамат-Гані не припинить роботу

Європейський союз (ЄС) засуджує атаку праворадикалів на своє посольство в Ізраїлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що ЄС очікує швидких результатів розслідування атаки активістів праворадикальних на своє посольство в ізраїльському місті Рамат-Ган.

"Офіс ЄС в Рамат-Гані не припинить роботу. Поліція веде розслідування", говрится в повідомленні.

Зазначимо, що інцидент стався днем раніше. Права активістка Шефи Паз і ще одна людина проникли в будівлю. Жінка за допомогою балончика з фарбою нанесла на стіни написи з образами на адресу Європейського Союзу. У відеоролику, знятому на місці події, вони закликали припинити втручання у внутрішню політику Ізраїлю і фінансувати нелегальну міграцію.

У свою чергу, міністр закордонних справ і розвідки Ісраель Кац висловив обурення подією. І

Поліція проводить розслідування, додав міністр, висловивши сподівання на швидке притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, у Миколаївській області осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Вандали залишили на пам'ятнику записку з погрозами, де згадується Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, у Росії звинуватили ще одного українця в нападі на посольство в Києві.

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