В ЕС осудили решение США о запрете поездок из Европы

Европейский союз не одобряет решение Соединенных Штатов о введении запрета на поездки из Европы из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

В заявлении президентов Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен говорится, что решение Вашингтона о запрете поездок в США из Европы принято в одностороннем порядке и без консультаций.

"Коронавирус - это глобальный кризис, не ограничивается каким-либо континентом и требует скорее сотрудничества, чем единоличных действий... Европейский союз принимает решительные меры для ограничения распространения вируса", - говорится в заявлении.

Напомним, 12 марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы в связи с распространением коронавируса. Однако американский президент отметил, что данные меры не будут распространяться на Великобританию.

Кроме того, МИД Украины дало рекомендации украинцам о визитах в США в связи с введением ограничений на въезд иностранцев из Европы.

Отметим, что запрет вступает в силу 13 марта.