В ЄС засудили рішення США про заборону поїздок з Європи

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Заборона на поїздки набирає чинності 13 березня

Європейський союз не схвалює рішення Сполучених Штатів про введення заборони на поїздки з Європи через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

У заяві президентів Європейської ради Шарля Мішеля і Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн йдеться, що рішення Вашингтона про заборону поїздок до США з Європи прийнято в односторонньому порядку і без консультацій.

"Коронавірус - це глобальна криза, не обмежується яким-небудь континентом і вимагає швидше співпраці, ніж одноосібних дій... Європейський союз приймає рішучі заходи для обмеження поширення вірусу", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 12 березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про заборону на поїздки з Європи у зв'язку з поширенням коронавіруса. Однак американський президент зазначив, що дані заходи не будуть поширюватися на Великобританію.

Крім того, МЗС України дало рекомендації українцям про візити до США у зв'язку з введенням обмежень на в'їзд іноземців з Європи.

Відзначимо, що заборона набуває чинності 13 березня.