В ЕС осудили ограничение работы СМИ в Беларуси

Европейский союз считает неприемлемым продолжение произвольных ограничений для независимых и иностранных средств массовой информации в Беларуси. Это еще одна попытка белорусских властей ограничить свободный поток информации.

Такое заявление сделал спикер верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стано.

Стано призвал действующую белорусскую власть сосредоточиться на удовлетворении желаний народа, вместо того, чтобы запугивать журналистов и мешать работе СМИ.

Отметим, акции протеста в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов. Официально, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который получил 80,1% голосов. Однако оппозиция и большое количество белорусов считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Напомним, недавно во время акций протеста в Беларуси силовики задержали полсотни представителей независимых и иностранных СМИ.

Однако белорусское МВД отрицает задержание журналистов и утверждает, что их доставляли в отделения милиции для проверки документов.

Кроме того, на территории Беларуси заблокировали сайты двух изданий, которые освещали протесты в стране и критиковали действующую власть.