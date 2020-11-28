ЕС осудил убийство ученого-ядерщика в Иране

Фото: флаг ЕС (pixabay)

Европейский союз осуждает убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произошедшее накануне в Тегеране. В ЕС назвали преступным актом убийство ученого.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Это уголовное преступление, противоречащее принципу защиты прав человека, за который выступает ЕС", - говорится в сообщении.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель выразил соболезнования членам семей погибших.

"В это нестабильное время для всех сторон как никогда важно сохранять спокойствие и проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации, которая не является ни в чьих интересах", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Кроме того, военный советник верховного лидера Ирана заявил, что убийство Мохсена Фахризаде может спровоцировать конфронтацию между Ираном и его противниками перед уходом с должности президента США Дональда Трампа.

Добавим, что в Иране считают, что к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть причастны США и Израиль.