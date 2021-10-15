ЕС осудил проведение переписи в Крыму. И призывает Россию остановиться

В заявлении говорится, что ЕС осуждает решение России провести перепись населения в оккупированном Крыму и Севастополе с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании в российскую армию.

"Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - отметил Стано.

Евросоюз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и гуманитарного права на Крымском полуострове.

"Европейский союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа. Европейский союз будет продолжать проводить политику непризнания", - говорится в заявлении.