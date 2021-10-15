ЄС засудив проведення перепису в Криму. І закликає Росію зупинитися

У заяві йдеться, що ЄС засуджує рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму і Севастополі з 15 жовтня по 14 листопада, а також початок чергової призовної кампанії в російську армію.

"Ці дії є спробою узаконити незаконну анексію Криму і ще більше підірвати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначив Стано.

Євросоюз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права і гуманітарного права на Кримському півострові.

"Європейський союз буде продовжувати працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Кримської платформи 23 серпня. Європейський союз продовжуватиме проводити політику невизнання", - йдеться в заяві.